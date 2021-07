Charnay-lès-Mâcon Église du Sacré-Coeur Charnay-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Visite de l’Église du Sacré Coeur de Charnay-lès-Mâcon Église du Sacré-Coeur Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon

Lors de la seconde Guerre Mondiale, une seconde église s’érige rue de la Coupée, afin d’accueillir des fidèles toujours plus nombreux dans un quartier en pleine expansion. En 1944 débute alors la construction de l’édifice. Financée sur les deniers du Père Antoine Ferret, l’église est bâtie sur un terrain offert par la famille Mommessin, riches négociants en vins. Vous découvrirez les vitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.

Visite libre de l’église du Sacré Cœur, achevée en 1945 et une des rares à avoir été construite pendant la Seconde Guerre Mondiale Église du Sacré-Coeur Place Abbé Ferret 71850 Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

