Visite guidée de cette église du XIX ème siècle, au clocher d’une couleur surprenante, qui recèle bien des trésors… Jauge maxi : 15 personnes Réservation au 02 40 91 41 34

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

