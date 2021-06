Coudrecieux Eglise des Loges Coudrecieux, Sarthe Visite de l’Eglise des Loges Eglise des Loges Coudrecieux Catégories d’évènement: Coudrecieux

Eglise du XI°siècle avec un clocher en pierres maçonnées du XIIe siècle. Eglise restée « dans son jus » peu de modifications du XVIe sicèle aspect roman très bien concervé. Peintures murale des Anges Musiciens du XVe siècle sur la voute du choeur.

Entrée libre

Ouverture les 19 et 20 septembre 2021 de 15 h à 19 h et visites à la demande Eglise des Loges Lieu dit Les Loges 72440 Coudrecieux Coudrecieux Sarthe

