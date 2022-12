Visite de l’église des Jacobins et goûter Poligny Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Visite de l'église des Jacobins et goûter Poligny, 29 décembre 2022

2022-12-29 – 2022-12-29

église des Jacobins Rue H. Friand
Poligny

Jura Poligny EUR 2 L’église des Jacobins a été restaurée pendant 12 ans. Cette restauration admirable vous sera commentée avant de partager un goûter.

Rendez-vous à l’église des Jacobins de Poligny, le lundi 19 décembre et le jeudi 29 décembre à 16h.

Réservation obligatoire.

Signaler allergies alimentaires. contact@cdj-tourisme.com +33 3 84 73 01 34 église des Jacobins Rue H. Friand Poligny

