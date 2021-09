Saint-Georges-des-Sept-Voies Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Maine-et-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies Visite de l’Eglise de St Pierre en Vaux Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

La fondation de l’église remonterait au 11ème siècle. entourée de son cimetière, elle domine le village depuis le plateau où elle a été érigée. A l’occasion de récents travaux de restauration, des fouilles ont mis à jour des vestiges antérieurs au 11ème siècle. de nombreuse ssépulmtures dans des sarcophages de falun et de tuffeau remontent au Haut Moyen Age. Visite de l’église Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Saint-Pierre en Vaux, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

