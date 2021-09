Sauvat Église saint-martin Cantal, Sauvat Visite de l’église de Sauvat Église saint-martin Sauvat Catégories d’évènement: Cantal

Sauvat

Visite de l’église de Sauvat Église saint-martin, 18 septembre 2021, Sauvat. Visite de l’église de Sauvat

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église saint-martin

Organisé par la commune de Sauvat — Infos : 04.71.40.64.40 ou [[commune-de-Sauvat@orange.fr](mailto:commune-de-Sauvat@orange.fr)](mailto:commune-de-Sauvat@orange.fr) mesures sanitaires et gestes barrières en vigueur.

Entrée libre

L’église Saint Martin (XIIème – XVIIème – XVIIIème siècle) d’architecture ogivale possède des modillons sculptés ainsi qu’une fresque représentant le Christ et les quatre évangélistes. Église saint-martin Le Bourg, 15240 Sauvat Sauvat Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Sauvat Autres Lieu Église saint-martin Adresse Le Bourg, 15240 Sauvat Ville Sauvat lieuville Église saint-martin Sauvat