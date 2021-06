Givors Eglise Saint Pancrace Givors, Métropole de Lyon Visite de l’Église de Saint Pancrace Eglise Saint Pancrace Givors Catégories d’évènement: Givors

Visite de l'Église de Saint Pancrace

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Rénové en 2019, cela lui a redonné toutes ces couleurs, notamment un ciel étoilé sur la voûte. Une modeste mais néanmoins charmante église du baroque Alpin ! Insolite : à l’intérieur, vous trouverez un autel portatif représentant en mignature un grand autel baroque . Construite au XVIe siècle sous le vocable de Saint Pancrace, l’église est d’inspiration baroque. Eglise Saint Pancrace chemin du fortunon Givors Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

