Blandouet-Saint Jean Blandouet-Saint Jean Blandouet-Saint Jean, Mayenne VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-JEAN-SUR-ERVE Blandouet-Saint Jean Blandouet-Saint Jean Catégories d’évènement: Blandouet-Saint Jean

Mayenne

VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-JEAN-SUR-ERVE Blandouet-Saint Jean, 17 août 2021, Blandouet-Saint Jean. VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-JEAN-SUR-ERVE 2021-08-17 17:30:00 – 2021-08-17 18:00:00

Blandouet-Saint Jean Mayenne Blandouet-Saint Jean Découvrez le petit patrimoine de nos villages à travers ses églises.

De 17h30 à 18h : visite découverte de l’église de Saint-Jean-sur-Erve Pour ceux qui le souhaitent, à 18h, messe célébrée par Don Pierre et à 18h45 repas partagé. Gratuit – sans réservation Partez à la découverte de l’église paroisse.stbarnabe@orange.fr +33 6 75 18 01 74 Découvrez le petit patrimoine de nos villages à travers ses églises.

De 17h30 à 18h : visite découverte de l’église de Saint-Jean-sur-Erve Pour ceux qui le souhaitent, à 18h, messe célébrée par Don Pierre et à 18h45 repas partagé. Gratuit – sans réservation dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Blandouet-Saint Jean, Mayenne Autres Lieu Blandouet-Saint Jean Adresse Ville Blandouet-Saint Jean lieuville 48.0346#-0.39144