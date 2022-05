Visite de l’Eglise de Saint Christophe et le Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Christophe-et-le-Laris

Visite de l’Eglise de Saint Christophe et le Laris Saint-Christophe-et-le-Laris, 8 juillet 2022, Saint-Christophe-et-le-Laris. Visite de l’Eglise de Saint Christophe et le Laris Saint-Christophe-et-le-Laris

2022-07-08 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-08

Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme Saint-Christophe-et-le-Laris EUR Construite en 1868 en remplacement de l’église Saint-Christophe du Bois, cette église au cœur de village présente deux

particularités en façade : une statue monumentale de Saint-Christophe dans

une niche et un clocher moderne en béton, ajouté en 1969. Saint-Christophe-et-le-Laris

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Christophe-et-le-Laris Autres Lieu Saint-Christophe-et-le-Laris Adresse Ville Saint-Christophe-et-le-Laris lieuville Saint-Christophe-et-le-Laris Departement Drôme

Saint-Christophe-et-le-Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe-et-le-laris/

Visite de l’Eglise de Saint Christophe et le Laris Saint-Christophe-et-le-Laris 2022-07-08 was last modified: by Visite de l’Eglise de Saint Christophe et le Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Saint-Christophe-et-le-Laris 8 juillet 2022 Drôme Saint-Christophe-et-le-Laris

Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme