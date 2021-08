Poil Église saint-romain de poil Nièvre, Poil Visite de l’Eglise de Poil Église saint-romain de poil Poil Catégories d’évènement: Nièvre

La nef actuelle date du XIXe siècle, sa reconstruction en deux campagnes, donna lieu à un abondant courrier, en raison des contestations dont elle fut l’objet. Découvrez l’histoire de l’église de Poil grace aux nombreux documents exposés

De l’église romane, construite au XIIe siècle, ne subsiste plus que le choeur et le clocher. Les chapelles latérales furent construites au XVIe siècle. Église saint-romain de poil Le Bourg, 58170 Poil Poil Nièvre

