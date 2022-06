Visite de l’église de Mons, patrimoine du 11ème siècle art roman

2022-08-20 10:00:00 – 2022-08-20 12:00:00 A BELIN-BÉLIET : Église Saint Pierre de Mons – XI ème siècle – Art roman Laissez-vous conter la riche histoire d’un monument emblématique ! itinéraire du

pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. Cette église romane à 2 nefs fut un prieuré important du pèlerinage compostellan.

L’église du XIe siècle est originale avec son clocher-tour défensif, date de la fin XVe et traduit les préoccupations défensives suscitées par la guerre de cent ans.

A deux cent mètres derrière l’église, se trouve une fontaine guérisseuse dédiée à Saint Clair. Elle est réputée pour les problèmes de vue. Visite patrimoniale à pied. Gratuite.

Ouverte à tous, dès 7 ans.

Durée de la visite : environ 1h30

