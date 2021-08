Millay Eglise de Millay Millay, Nièvre Visite de l’Eglise de Millay Eglise de Millay Millay Catégories d’évènement: Millay

On pense que cette église a été bâtie sur l’emplacement d’un temple païen et d’une ancienne résidence des prêtres attachés à son service. L’église de Millay est dédiée à Saint Maurice, glorieux capitaine de la légion thébéenne.

Elle daterait de 1064 et serait l’une des plus anciennes églises du département de la Nièvre. Eglise de Millay 58170 MIllay Millay Nièvre

