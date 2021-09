Le Haut-Bréda Le Haut-Bréda Isère, Le Haut-Bréda Visite de l’église de La Ferrière Le Haut-Bréda Le Haut-Bréda Catégories d’évènement: Isère

Le Haut-Bréda

Visite de l’église de La Ferrière Le Haut-Bréda, 18 septembre 2021, Le Haut-Bréda. Visite de l’église de La Ferrière 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18 16:00:00

Le Haut-Bréda Isère Le Haut-Bréda Située au milieu de la place du village, l’église, d’influence romane, est construite en pierre de la vallée. Son clocher carré est détaché du bâtiment principal. dcp.pac@isere.fr +33 4 76 00 31 21 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Haut-Bréda Autres Lieu Le Haut-Bréda Adresse Ville Le Haut-Bréda