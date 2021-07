La Boisse Prieuré de La Boisse Ain, La Boisse Visite de l’église de la Boisse Prieuré de La Boisse La Boisse Catégories d’évènement: Ain

Une visite guidée de l’église aura lieu le samedi à 15h (sans réservation). Des flyers seront mis à disposition des viisteurs.

Entrée libre

Découvrez l’église de La Boisse, trace de l’ensemble architectural formant l’ancien prieuré de la commune. Prieuré de La Boisse Rue Joseph Guinet, 01120 La Boisse La Boisse Ain

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

