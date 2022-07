Visite de l’église de Grandouet, église Saint-Germain-Saint-Sébastien Samedi 06 Août 2022 Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Venez le Samedi 06 Août 2022 à 16h (re)découvrir l’église de Grandouet à Cambremer. Le circuit est organisé par L’ALLIANCE POUR LE PATRIMOINE DES ÉGLISES EN PAYS D’AUGE.

Programme:

A 16h à L’église Saint-Germain – Saint Sébastien à Grandouet Impasse de l’Église de Grandouet 14340 Cambremer- 14340 (à côté du Manoir de Grandouet, producteur cidricole).

L’église date du XIIe siècle. Le porche en charpente et la porte occidentale sont parmi les plus anciens du Pays d’Auge (XVIe siècle). Les baies sud trilobées datent du XVe siècle. Quant à la sacristie, elle a été ajoutée au XVIIIe siècle. L’église repose, comme souvent en Pays d’Auge, sur des poteaux indépendants des murs. Retable de la fin du XVIIe siècle.

Le verre de l’amitié sera offert à la fin de la visite

