Fresnes-Mazancourt Eglise de Fresnes-Mazancourt Fresnes-Mazancourt, Somme Visite de l’église de Fresnes-Mazancourt Eglise de Fresnes-Mazancourt Fresnes-Mazancourt Catégories d’évènement: Fresnes-Mazancourt

Somme

Visite de l’église de Fresnes-Mazancourt Eglise de Fresnes-Mazancourt, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fresnes-Mazancourt. Visite de l’église de Fresnes-Mazancourt

Eglise de Fresnes-Mazancourt, le samedi 18 septembre à 14:00

Fresnes-Mazancourt est fortement endommagée lors du premier conflit mondial. L’église est reconstruite par l’architecte Louis Duthoit. Il a notamment travaillé sur la basilique d’Albert ou encore l’hôtel Bouctot-Vagniez à Amiens. Il s’accompagne de personnes talentuseuses, qui développe des arts décoratifs dans le goût de l’époque. Gérard Ansart,Marcel Sueur ou encore Jean Gaudin sont associés à ce projet. Visite de l’église réalisée par Louis Duthoit Eglise de Fresnes-Mazancourt rue de l’église Fresnes-Mazancourt Fresnes-Mazancourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fresnes-Mazancourt, Somme Autres Lieu Eglise de Fresnes-Mazancourt Adresse rue de l'église Fresnes-Mazancourt Ville Fresnes-Mazancourt lieuville Eglise de Fresnes-Mazancourt Fresnes-Mazancourt