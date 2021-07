Croix-Moligneaux église de Croix-Moligneaux Croix-Moligneaux, Somme Visite de l’église de Croix-Moligneaux église de Croix-Moligneaux Croix-Moligneaux Catégories d’évènement: Croix-Moligneaux

Somme

Visite de l’église de Croix-Moligneaux église de Croix-Moligneaux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Croix-Moligneaux. Visite de l’église de Croix-Moligneaux

église de Croix-Moligneaux, le samedi 18 septembre à 15:30

L’église de Croix-Moligneaux a été fortement endommagée lors de la Première Guerre mondiale. L’édifice a pu être rebâti tout en corservant les parties anciennes. ainsi le choeur ou encore le portail Renaissance (classé MH) sont aujourd’hui encore visible. La reconstruction de l’édifice est de qualité. Cette église impressionne par ses dimensions. Venez la découvrir le temps d’une visite. Croix-Moligneaux, une église aux styles architecturaux variés église de Croix-Moligneaux église saint-médard, rue de la libération Croix-Moligneaux Croix-Moligneaux Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Croix-Moligneaux, Somme Autres Lieu église de Croix-Moligneaux Adresse église saint-médard, rue de la libération Croix-Moligneaux Ville Croix-Moligneaux lieuville église de Croix-Moligneaux Croix-Moligneaux