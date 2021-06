Saint-Jean-Saint-Gervais Saint-Jean-Saint-Gervais Puy-de-Dôme, Saint-Jean-Saint-Gervais Visite de l’Eglise de Clarisse Saint-Jean-Saint-Gervais Saint-Jean-Saint-Gervais Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Jean-Saint-Gervais

Visite de l’Eglise de Clarisse Saint-Jean-Saint-Gervais, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Jean-Saint-Gervais. Visite de l’Eglise de Clarisse 2021-06-19 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-19

Saint-Jean-Saint-Gervais Puy-de-Dôme Saint-Jean-Saint-Gervais Découverte du site de Saint-Jean-Saint-Gervais et de son église romane, encerclée de gorges et de bois. Le guide-conférencier vous conte toutes les histoires du lieu, sur les traces de Clarisse, l’une des dernières habitantes… patrimoine@capissoire.fr +33 4 73 55 58 50 Découverte du site de Saint-Jean-Saint-Gervais et de son église romane, encerclée de gorges et de bois. Le guide-conférencier vous conte toutes les histoires du lieu, sur les traces de Clarisse, l’une des dernières habitantes…

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Jean-Saint-Gervais Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-Saint-Gervais Adresse Ville Saint-Jean-Saint-Gervais lieuville 45.415#3.37479