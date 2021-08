Visite de l’église de Chasseignes Église de Chasseignes, 18 septembre 2021, Mouterre-Silly.

Visite de l’église de Chasseignes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Chasseignes

### L’originalité de cette vieille dame, de 1030 ans au moins, et la qualité de la restauration méritent le détour : venez découvrir tous ses secrets ! L’existence de Chasseignes est attestée au moins depuis la fin du Xe siècle. En 989, il est fait mention de Curtis Casanias, à l’occasion semble-t-il du don par Guillaume Fier-à-Bras Comte de Poitiers, de l’église dudit lieu à l’abbaye de Bourgueil qu’il vient de fonder. La dédicace précoce de l’église de Chasseignes à Marie dès l’aube du XIe siècle peut poser quelques questions alors le culte marial, promu par Bernard de Clairvaux, ne prend véritablement d’ampleur qu’au XIIe siècle. Contrairement à la tradition d’implantation des églises depuis Ve siècle, l’édifice actuel n’est pas orienté, pas plus que ne devait l’être celui de 1003. L’église reconstruite au XIIe siècle est méridionnée, le choeur, partie la plus sacrée de l’édifice, tourné vers le Sud. Le bâtiment est constitué d’une nef qu’une galerie d’arcade de part et d’autre sépare d’étroits collatéraux. La puissance de l’établissement commanditaire se lit dans la structure même de l’édifice en construction: la façade principale est marquée d’un puissant portail en plein cintre à triple voussure reposant sur des colonnes monolithes. Le clocher présente quant à lui un style un peu différent qui pourrait pourtant être contemporain du premier. Les baies inférieures de la tour sont coiffées d’arcs brisés et, pour certaines, cantonnées de moulures en tores à profil outrepassé, très prisées du gothique. À la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, l’église Notre-Dame de Chasseignes connaît des modifications importantes. On dote ensuite la partie droite du choeur roman de deux chapelles formant transept. Un arc brisé surbaissé très richement sculpté de formes anthropomorphes, zoomorphes et de feuillages, en sanctionne l’accès. L’implication de la famille de Beauvau à Chasseignes ne se limite pas à la présence dans l’église d’un blason orné d’un lion, identique à celui de la chapelle du château de Ternay. Le retable est coiffé des armes de Richelieu: un écu d’argent à trois chevrons de gueules. Une ancre en pal derrière l’écu. L’ensemble se détache sur les attributs du duc (la couronne) et de pair (manteau brodé d’hermine). La date gravée au-dessus de sa porte EST indique que le retable a été construit en 1638. Par la suite, l’église Notre-Dame de Chasseignes ne subit que quelques modifications mineures, liées semble-t-il à des désordres structurels récurrents. Inscrite en 1926 puis classée le 27/10/2014, elle voit les premiers travaux préparatoires commencer fin 2016. Aujourd’hui cet édifice en péril est d’ores et déjà sauvegardé.

Gratuit. Visite extérieure.

Église de Chasseignes Chasseignes, 86200 Mouterre-Silly



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00