Visite de l’église Bruges-Capbis-Mifaget, 18 août 2021, Bruges-Capbis-Mifaget. Visite de l’église 2021-08-18 10:00:00 – 2021-08-18 18:00:00 Place de l’Église Eglise Saint Michel

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget Belle église romane du XIIème siècle qui a conservé une crypte remarquable, unique en Béarn. à voir : la crypte avec sa voûte en coupole qui atteste d'un pèlerinage certainement plus ancien que Saint-Jacques de Compostelle.

