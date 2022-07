Visite de l’Ecospace

2022-07-20 14:00:00 – 2022-07-20 16:30:00 Visite pédagogique de l’Ecospace guidée par l’animateur d’H2o à la découverte de techniques de construction et de rénovation respectueuses de l’environnement.

Explication des techniques d’utilisation d’éco-matériaux locaux.

De 9 à 10 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

