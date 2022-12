Visite de l’écomusée des frères Perrel Moudeyres Moudeyres Moudeyres Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-12-20 14:00:00 – 2022-12-20 16:00:00

Haute-Loire Moudeyres EUR Ecomusée au cœur d’un village typique composé de nombreuses chaumières.

Cette ferme au toit de chaume est typique du plateau du Mézenc. ecomusee.perrel@gmail.com http://www.ecomuseefermeperrel.com/ Route de Genestou Le Bourg Moudeyres

