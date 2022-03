Visite de l’Ecomusée des Fours à Chaux d’Erbray Écomusée des fours à chaux, 14 mai 2022, Erbray.

Visite de l’Ecomusée des Fours à Chaux d’Erbray

Écomusée des fours à chaux, le samedi 14 mai à 18:00

C’est à partir de 1750 que la fabrication de la chaux prend un certain essor, et lors des troubles révolutionnaires entre bleus et blancs, on employait la chaux d’Erbray pour couvrir les corps après les combats. L’industrie chaufournière ne connaît un développement considérable que vers 1860. A cette époque, une quinzaine de fours est en activité. Dans les années 1886, devant la concurrence, tous les fours à chaux présents sur la commune d’Erbray, et qui sont propriétés de particuliers, sont amenés à fusionner en une seule et même société : la Société Anonyme des Fours à Chaux d’Erbray qui voit officiellement le jour en 1900. C’est alors qu’en 1968, la Société M.E.A.C. (Groupe Marnais d’Epandage en Amendements Calcaires), le plus gros producteur français de carbonate de chaux, se porte acquéreur de l’entreprise et construit une usine près des fours. La Société M.E.A.C. est toujours active aujourd’hui à Erbray. L’écomusée présente une maison d’ouvrier chaufournier reconstituée d’époque avec exposition de documents, d’outils et de supports vidéo. Présentation des fossiles trouvés lors de l’extraction de pierre calcaire. Des audio-guides seront à votre disposition.

Entrée libre

Maison d’ouvrier chaufournier reconstituée d’époque avec exposition de documents, d’outils et de supports vidéo. Présentation des fossiles trouvés lors de l’extraction de pierre calcaire.

Écomusée des fours à chaux Route de saint julien de Vouvantes, 44110 Erbray, France Erbray Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00