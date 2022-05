Visite de l’écolieu “La Pâture es Chênes” et son jardin-forêt conçus avec la permaculture Hénon, 4 juin 2022, Hénon.

Visite de l’écolieu “La Pâture es Chênes” et son jardin-forêt conçus avec la permaculture La Pature Es Chêne Beau Soleil Hénon

2022-06-04 – 2022-06-04 La Pature Es Chêne Beau Soleil

Hénon Côtes d’Armor

Vous vous intéressez à la permaculture :

– pour votre jardin, votre autonomie alimentaire ?

– pour votre transition vers un mode de vie plus respectueux de votre environnement et de votre santé ?

1 fois/mois de février à novembre, rendez-nous visite à “La Pâture es Chênes” en Côtes d’Armor, écolieu & jardin-forêt conçus avec la permaculture, pour parler de permaculture, d’autonomie, de transition écologique et intérieure.

Au programme :

– découverte de notre projet familial global de transition et d’autonomie via la visite guidée de l’écolieu, ses bâtiments et son jardin-forêt;

– repas tiré du sac (où chacun-e amène et on partage, végétarien de préférence);

– invitation à partager votre projet, votre vision, votre rêve;

– échange collectif / questions-réponses sur la permaculture, l’autonomie, la transition écologique et intérieure.

Sur inscription obligatoire via notre site internet . 10 personnes maximum.

