Au cœur d’un vallon charmant, Champagny vous accueille avec son école-musée où vous pourrez replonger dans l’école et la vie d’autrefois. Ici, c’est une authentique maison d’école construite en 1850 qui est restée intacte durant ses 100 ans de fonctionnement. Vous pourrez découvrir : la classe du XIXème siècle avec son mobilier d’époque, le logement de l’instituteur avec les meubles et les affaires personnelles de l’instituteur qui l’a occupé de 1889 à 1911, de nombreux livres et matériels d’enseignement d’époques diverses que les intéressés peuvent consulter. Vous pourrez écrire à la plume et à l’encre violette à la suite de la visite.

Visite commentée gratuite

Découvrez une école du XIXème siècle unique en France !

