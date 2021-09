Gonfreville-l'Orcher Ecole Jacques Eberhard Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Visite de l’école Jacques-Eberhard Ecole Jacques Eberhard Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime

Visite de l’école Jacques-Eberhard Ecole Jacques Eberhard, 16 octobre 2021, Gonfreville-l'Orcher. Visite de l’école Jacques-Eberhard

Ecole Jacques Eberhard, le samedi 16 octobre à 10:00

Située au cœur de la cité ouvrière de Mayville, l’école Jacques-Eberhard se veut un modèle d’exemplarité, au service de sa mission première, l’éduction. L’Atelier Bettinger-Desplanques Architectes présente ce programme architectural qui a su préserver l’identité historique et l’intégrité du bâti ancien, en y apportant toute la modernité et le confort d’usage en réponse aux enjeux énergétiques, environnementaux et fonctionnels d’une école du XXIe siècle. Journées nationales de l’architecture Ecole Jacques Eberhard Avenue Jacques Eberhard, 76700 Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Autres Lieu Ecole Jacques Eberhard Adresse Avenue Jacques Eberhard, 76700 Gonfreville l'Orcher Ville Gonfreville-l'Orcher lieuville Ecole Jacques Eberhard Gonfreville-l'Orcher