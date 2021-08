Bordeaux Société philomathique de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visite de l’école d’Art et d’Artisanat Société philomathique de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visite de l’école d’Art et d’Artisanat Société philomathique de Bordeaux, 17 septembre 2021, Bordeaux. Visite de l’école d’Art et d’Artisanat

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Société philomathique de Bordeaux Entrée libre.

Visite de l’école d’art et d’artisanat ayant formé plus de 118 Meilleurs Ouvriers de France. Animation d’ateliers techniques et présentation de cette institution bordelaise à tous les publics. Société philomathique de Bordeaux 66 rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Société philomathique de Bordeaux Adresse 66 rue Abbé de l'Epée, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Société philomathique de Bordeaux Bordeaux