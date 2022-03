Visite de l’éco-système Darwin Darwin éco système Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Une visite guidée évoquant son histoire, son intégration au quartier et sa transformation qui en fait aujourd’hui **un laboratoire de transitions et de développement d’alternatives citoyennes et solidaires**. Découverte d’un lieu alternatif incontournable de Bordeaux Visite assurée par une guide-conférencière Profitez-en pour déjeuner sur place Pour en savoir davantage rendez-vous sur le site dédié. **Informations pratiques :** **Visite à 11h, durée 1h30** RDV : La Conciergerie Solidaire, 87 quai des Queyries, Bordeaux

