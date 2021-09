Saint-Mammès Saint-Mammès Saint-Mammès, Seine-et-Marne Visite de l’écluse Saint-Mammès Saint-Mammès Catégories d’évènement: Saint-Mammès

Saint-Mammès, le dimanche 19 septembre à 15:00

L’écluse de Saint-Mammès est une exception sur le canal du Loing. En effet, alors que la majorité des écluses sont à perré, celle de Saint-Mammès est à bajoyers. Discète et intacte, la maison de l’éclusier est, à quelques modifications près, telle qu’elle a été conçue au XVIIIe siècle. Sa particularité est d’être coiffée d’ardoise, dans une région où la tuile domine. Visite d’une maison d’éclusier Saint-Mammès RDV Quai du Loing 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

