Visite de l’&cclesia Luxeuil-les-Bains, 3 novembre 2021, Luxeuil-les-Bains.

Visite de l’&cclesia Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

2021-11-03 – 2021-11-03 Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300 Luxeuil-les-Bains

0 0 EUR Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire : du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez le site funéraire mérovingien le plus important d’Europe.

Durée : 60 min.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée.

