Meudon Conservatoire Marcel-Dupré Hauts-de-Seine, Meudon Visite de l’auditorium et de l’orgue Marcel-Dupré Conservatoire Marcel-Dupré Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Visite de l’auditorium et de l’orgue Marcel-Dupré Conservatoire Marcel-Dupré, 18 septembre 2021, Meudon. Visite de l’auditorium et de l’orgue Marcel-Dupré

Conservatoire Marcel-Dupré, le samedi 18 septembre à 15:00

Visite guidée de 3h lors de laquelle Jean-Claude Mérouze vous racontera l’histoire de l’auditorium et de l’orgue du conservatoire Marcel-Dupré. Par l’ASOMD. Par Jean-Claude Mérouze. Conservatoire Marcel-Dupré 7 boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Conservatoire Marcel-Dupré Adresse 7 boulevard des Nations Unies, Meudon Ville Meudon lieuville Conservatoire Marcel-Dupré Meudon