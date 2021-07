Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Chapelle des Pénitents Noirs Aveyron, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Visite de l’auditorium Chapelle des Pénitents Noirs Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Le plafond de la chapelle des Pénitents Noirs est en bois entièrement peint par Grandon et le retable datant du début du XVIIIe siècle ont été classés Monument historique en 1979. Plafond en bois entièrement peint par Grandon et retable du début du XVIIIe siècle. Chapelle des Pénitents Noirs 12130 Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

