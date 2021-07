Barbizon Musée départemental des peintres de Barbizon - Auberge Ganne Barbizon, Seine-et-Marne Visite de l’auberge Ganne Musée départemental des peintres de Barbizon – Auberge Ganne Barbizon Catégories d’évènement: Barbizon

**L’auberge Ganne, une auberge d’artistes.** Au XIXe siècle, Barbizon est un simple village de paysans, bûcherons et carriers. Des peintres fréquentent la forêt de Fontainebleau pour étudier les arbres, les rochers, les effets de lumière. Ils vont progressivement fréquenter Barbizon et l’auberge Ganne qui les accueille chaleureusement. Ces artistes, dont les plus connus sont Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Diaz de la Peña, Charles Jacque, Camille Corot, vont faire de ce modeste hameau un lieu incontournable de la peinture paysagiste. L’impact des peintres de Barbizon est primordial dans l’histoire de l’art puisqu’ils ont ouvert la voie aux futurs impressionnistes en faisant reconnaitre le genre de paysage comme un genre à part entière. Le musée des peintres de Barbizon est installé dans l’ancienne auberge Ganne qui accueillait les peintres paysagistes au 19ème siècle. Musée départemental des peintres de Barbizon – Auberge Ganne 92 Grande-Rue 77630 Barbizon Barbizon Seine-et-Marne

