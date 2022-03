Visite de l’auberge Ganne Musée départemental des Peintres de Barbizon, 14 mai 2022, Barbizon.

Visite de l’auberge Ganne

Musée départemental des Peintres de Barbizon, le samedi 14 mai à 20:00

Les Ganne tenaient l’épicerie du village et, constatant la fréquentation accrue de rapins, ils se décident à accueillir les jeunes peintres dès les années 1820. Le rez-de-chaussée de l’auberge restitue l’atmosphère des « peint’ à Ganne » grâce aux meubles et décors peints. L’épicerie-cuisine-chambre à coucher des aubergistes est entourée par la salle à manger des officiers et la salle à manger des artistes. La salle à manger des officiers fait référence au campement militaire qui eut lieu en plaine de Bière pour des grandes manœuvres en 1839. À l’étage, on découvre les chambres-dortoirs aux murs peints par les artistes. La collection permanente du musée présente des œuvres de Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Camille Corot, Diaz de la Peña, Constant Troyon,…et d’artistes moins connus : Georges Gassies, Ferdinand Chaigneau, Eugène Lavieille,… Les œuvres sont représentatives de la démarche des peintres qui, installés à Barbizon, étudiaient les paysages de la forêt et de la plaine ou les scènes de la vie quotidienne des paysans, bûcherons et carriers comme source d’inspiration. En rupture avec la peinture académique, les artistes paysagistes travaillant « sur le motif » ont largement contribués à faire reconnaître le genre du paysage comme un genre à part entière ouvrant ainsi la voie aux futurs impressionnistes.

Entrée libre

L’auberge Ganne : lieu de rendez-vous des peintres paysagistes du 19ème siècle

Musée départemental des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue 77630 Barbizon Barbizon Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00