Barbizon Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon, Seine-et-Marne Visite de l’auberge Ganne Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon Catégories d’évènement: Barbizon

Seine-et-Marne

Visite de l’auberge Ganne Musée départemental des Peintres de Barbizon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Barbizon. Visite de l’auberge Ganne

Musée départemental des Peintres de Barbizon, le samedi 3 juillet à 20:00

**Venez découvrir l’auberge Ganne où se retrouvait, à partir de 1830, les artistes qui choisirent la forêt de Fontainebleau et la plaine de Bière comme source d’inspiration.** L’auberge Ganne est le lieu où se retrouvait les artistes au XIXe siècle. Inspirés par les paysages de la forêt de Fontainebleau, de la plaine de Bière et par les scènes de la vie rurale, les peintres qui séjournèrent à l’auberge Ganne ou qui vécurent à Barbizon et que l’on nomme souvent les peintres de l’École de Barbizon furent les précurseurs des peintres impressionnistes. L’auberge Ganne est un lieu à découvrir ; les artistes y ont laissé trace de leur passage grâce aux meubles peints et aux peintures murales. La collection permanente est représentative du travail des artistes : Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Charles Jacque, Constant Troyon, Diaz de la Peña, Camille Corot,…

Entrée libre

Venez découvrir l’auberge Ganne où se retrouvait, à partir de 1830, les artistes qui choisirent la forêt de Fontainebleau et la plaine de Bière comme source d’inspiration. Musée départemental des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue 77630 Barbizon Barbizon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Barbizon, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée départemental des Peintres de Barbizon Adresse 92 Grande Rue 77630 Barbizon Ville Barbizon lieuville Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon