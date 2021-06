Visite de l’atelier verrier Flowverglass Missery, 20 juin 2021-20 juin 2021, Missery.

Visite de l’atelier verrier Flowverglass 2021-06-20 – 2021-06-20 Atelier verrier Flowverglass 14 route de Fontangy

Missery 21210 Missery

4 4 EUR Découverte des fours et les outils verriers, l’élaboration de la « cuisine du verre » et des couleurs ainsi que de la mise en

forme (soufflage et coulage) de cette matière en fusion.

Flowverglass propose des objets en verre du quotidien (gobelets, vases, carafes…).

