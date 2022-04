Visite de l’atelier So Frenchy Bag Company

2022-09-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-16 Dans une ancienne bergerie restaurée, Virginie vous propose de découvrir son savoir faire artisanal. Cabas uniques, découverte des matières naturelles utilisées comme le cuir, le lin, draps anciens, mélange de chanvre, de coton et de lin…

