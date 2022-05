Visite de l’atelier Route Mandarine – Savonnerie artisanale Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Lanildut Finistère Lanildut Venez découvrir l’univers Route Mandarine ! Découvrez lors de cette visite, ses cosmétiques naturels et innovants. Seul, en famille ou entre amis, venez visiter la savonnerie située sur le port de Lanildut, dans un cadre naturel et protégé. Visite gratuite, accessible aux enfants ! contact@route-mandarine.com +33 6 42 05 06 01 https://www.route-mandarine.com/ Venez découvrir l’univers Route Mandarine ! Découvrez lors de cette visite, ses cosmétiques naturels et innovants. Seul, en famille ou entre amis, venez visiter la savonnerie située sur le port de Lanildut, dans un cadre naturel et protégé. Visite gratuite, accessible aux enfants ! Lanildut

