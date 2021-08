Visite de l’atelier Papier de Verre Patagonia, 27 août 2021, Saint-Vulbas.

Quand le savoir-faire artisanal sublime l’impression 3D ——————————————————- Pour finir l’été en beauté partons ensemble à la rencontre de Sandrine qui a créé [l’atelier papier de verre](https://atelierpapierdeverre.fr/) : pour un fini plus que réaliste de vos prototypes! Rejoingnez-nous pour cette troisième éditition du “tour du lab”, des moments conviviaux pour permettre à la communauté du lab de se rencontrer au sein des ateliers et entreprises du réseau: On parlera de Lab & Co : des pros du prototypage – prêts à relever le défi de la fabrication de la pièce unique à la petite série dont L’atelier Papier de verre est membre actif. Si le nombre de personne et le temps le permet on organisera un petit repas partagé **Le lab chez vous, pourquoi?** Pour l’entreprise, c’est des regards croisés et complémentaires sur son activité et la problématique soulevée. Pour la communauté, permettre de mieux se connaître en observant les outils de travail de l’entreprise visitée et en s’inspirant des approches métiers des autres participants. Pour les entreprises voisines: faire mieux connaissance, créer du lien et rencontrer la communauté du LAB01 (et pourquoi pas la rejoindre ;) Pour tous: Apprendre à utiliser les fabs labs comme outil de l’innovation en TPE/PME

Sur inscription -merci

LAB & Co​ Les spécialistes du prototype dans le 01

Patagonia 510 Av. des Bergeries st vulbas Saint-Vulbas Ain



