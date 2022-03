Visite de l’Atelier Normandy Ceramics – Fauvel Moon-sur-Elle, 28 mars 2022, Moon-sur-Elle.

Visite de l’Atelier Normandy Ceramics – Fauvel Moon-sur-Elle

2022-03-28 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-01 16:00:00 16:00:00

Moon-sur-Elle Manche Moon-sur-Elle

Nous, les artisans céramistes de Normandy Ceramics, faisons rimer depuis plus de 60 ans tradition et innovation, expérience et excellence.

Fruit de la rencontre entre un savoir-faire ancestral et d’inspirations avant-gardistes, notre offre de carreaux et objets, sublime les intérieurs modernes et les lieux les plus prestigieux.

Aux sources de notre savoir-faire ; l’entreprise Fauvel, fierté de l’artisanat normand, fabrique depuis 60 ans des carreaux en terre cuite émaillée selon un procédé 100% artisanal. Une expertise unique qui lui a valu d’être parmi les premières entreprises à obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

Chaque année, nous ouvrons nos portes et participons aux Journées du patrimoine ainsi qu’aux Visites du jeudi et aux Journées Européennes des Métiers d’Art.

Ce sont plusieurs occasions pour venir découvrir notre Savoir-Faire dans nos ateliers avec Serge qui vous dévoilera les différentes étapes et techniques de fabrication.

N’hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-vous.

ateliers@normandy-ceramics.com +33 2 33 56 83 31 https://www.normandy-ceramics.com/

