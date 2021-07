Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, Sarthe VISITE DE L’ATELIER MALICOT Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sablé-sur-Sarthe Sarthe 3.5 3.5 EUR L’atelier situé à Sablé-sur-Sarthe en bordure de la rivière l’Erve, fut construit en 1899 lorsque Joseph Malicot (1874 – 1953) reprit le commerce familial de peintre- vitrier en y ajoutant un rayon photo.

La visite vous permettra de découvrir les particularités d’un atelier de photographe de la fin du XIXe – début XXe siècle.

10 personnes maximum par visite.

