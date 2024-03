Visite de l’Atelier et du Jardin Surya Jardin Surya Burnhaupt-le-Haut, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Dessine-toi un jardin ! c’est le maître-mot de l’hôtesse, artiste peintre, passionnée de jardin qui se fait un plaisir d’ouvrir la porte de son jardin intimiste….Découvrez différents tableaux, à la sensibilité artistique, tantôt romantiques, tantôt zen, dans une ambiance de jardin à l’anglaise.

Entrez par le jardin d’ombre sous la pergola de kiwis, empruntez une allée d’hortensias, menant au jardin nourricier, doté de fruits et légumes en casseroles, puis cheminez vers l’atelier de l’artiste qui conte avec plaisir ses peintures à l’huile et ses passions…

Ce jardin, la propriétaire l’a pensé pour elle, un endroit tranquille, empreint de poésie pour y abriter son univers secret, et respecter le dicton chinois, qui veut que pour être sage, il faut faire trois choses durant sa vie : un enfant, un livre et un jardin !

Jardin Surya 16 rue binnen 68520 Burnhaupt-le-Haut Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est 0683709120 https://wildchantal.fr Depuis 1986, le jardin s’est façonné au fil des années pour arriver aujourd’hui à une maturité, toujours en évolution. Parkings (2) à proximité, accès pour personnes à mobilité réduite, fléchage fluo à partir de la rue principale du village devant le foyer

© Wild Chantal