Possiblité de visite du Château de Charnizay mitoyen aux ateliers, artisans et marché de producteurs dans la cour du château.

Démonstration de tournage d'une ollas (système d'irrigation en terre cuite écologique) et découverte des gammes de l'art de la table et décors. Explications des différentes techniques de savoir faire. Steff & Stuff Pineau 37290 Charnizay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

