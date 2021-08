La Couarde-sur-Mer La Couarde sur mer Charente-Maritime, La Couarde-sur-Mer Visite de l’atelier et découverte des techniques de fusing, vitrail à l’étain et verre filé au chalumeau La Couarde sur mer La Couarde-sur-Mer Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Couarde-sur-Mer

Visite de l'atelier et découverte des techniques de fusing, vitrail à l'étain et verre filé au chalumeau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Couarde sur mer

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Couarde sur mer Gratuit. Pour les groupes, téléphoner avant.

Visite de l’atelier de verre, démonstration et explications des techniques de Vitrail à l’étain, fusing et verre filé au chalumeau. Visite de l’annexe où Sabine Halm présente son travail de broderie. La Couarde sur mer 8, rue de la Parée 17670 La Couarde-sur-mer La Couarde-sur-Mer Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

