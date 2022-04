Visite de l’atelier d’un shaper Seignosse, 6 mai 2022, Seignosse.

World Shapes est un atelier de fabrication et vente de planche de surf crée par Alessandro Pierre, shaper depuis plus de 25 ans. Originaire de Rio de Janeiro, il a travaillé pour les plus grandes marques de surf, avant de créer ses propres modèles de planches. Mêlant l’art traditionnel du shape et les nouvelles technologies numériques, il propose une gamme contemporaine de boards pour surfeurs de tous niveaux et pour des riders évoluant sur le circuit professionnel. Toujours aussi passionné, il sera ravi de vous faire découvrir son atelier.

Horaires, 2 créneaux au choix :

– de 10h à 10h30

– de 10h30 à 11h.

Tarifs : 5€ ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Lieu : World Shapes (4 Porte de Laubian Seignosse)

Réservation obligatoire par téléphone au 06 52 88 31 78 ou par mail : france@world-shapes.com

