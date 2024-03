Visite de l’Atelier du Vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Limoges Rue Fernand Malinvaud Limoges, jeudi 4 avril 2024.

Visite de l’Atelier du Vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Limoges Rue Fernand Malinvaud Limoges Haute-Vienne

De 14h à 15h30.

Venez découvrir les secrets des maîtres-verriers et les différentes étapes de la réalisation d’un vitrail tracé, calibrage, coupe, peinture, sertissage, masticage, serrurerie, etc.

Créé en octobre 1960 sous la forme d’une société coopérative et participative, l’Atelier du Vitrail perpétue l’héritage du peintre-verrier limougeaud Francis Chigot. Spécialisée dans la restauration de vitraux anciens pour les bâtiments inscrits au titre des Monuments historiques, notre équipe partagera son savoir-faire avec vous à travers des démonstrations. Nous serons également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

De plus, pour ceux qui s’intéressent à la restauration du patrimoine bâti, l’entreprise Blanchon, située juste en face de notre atelier, ouvrira également ses portes aux mêmes horaires.

Entrée gratuite, sur inscription obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 14:00:00

fin : 2024-04-04 15:30:00

Rue Fernand Malinvaud L’Atelier du Vitrail

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite de l’Atelier du Vitrail Journées Européennes des Métiers d’Art Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Limoges Métropole