Visite de l'atelier du sabotier Montfaucon-en-Velay

2022-04-27 – 2022-04-27

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire 10h visite de l’atelier du sabotier. Guérin André, l’un des derniers sabotiers de France vous ouvre les portes de son atelier pour vous expliquer les différentes étapes de création des sabots. Gratuit. Démonstration Montfaucon-en-Velay

