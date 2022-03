Visite de l’Atelier du Sabotier Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Visite de l’Atelier du Sabotier Mazet-Saint-Voy, 1 juin 2022, Mazet-Saint-Voy. Visite de l’Atelier du Sabotier Atelier Lou ventor 1, Impasse du sabotier Mazet-Saint-Voy

2022-06-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-31 18:00:00 18:00:00 Atelier Lou ventor 1, Impasse du sabotier

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire EUR Démonstration de fabrication d’un sabot et visite commentée de l’atelier Lou Ventor, miniatures agricoles en bois, sculptures, tournages. rene.argaud4@gmail.com Atelier Lou ventor 1, Impasse du sabotier Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Atelier Lou ventor 1, Impasse du sabotier Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Atelier Lou ventor 1, Impasse du sabotier Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Visite de l’Atelier du Sabotier Mazet-Saint-Voy 2022-06-01 was last modified: by Visite de l’Atelier du Sabotier Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 1 juin 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire