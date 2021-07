Quintin La Fabrique - Atelier du Lin Côtes-d'Armor, Quintin Visite de l’Atelier du Lin de Quintin La Fabrique – Atelier du Lin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Visite de l’Atelier du Lin de Quintin La Fabrique – Atelier du Lin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Quintin. Visite de l’Atelier du Lin de Quintin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Fabrique – Atelier du Lin

Partez à la découverte du lin et de sa transformation de la graine à la toile avec l’atelier du lin et ses outils qui ont traversé les siècles ! _20 personnes maximum par visite, pensez à réserver !_

Durée 45 mn / Réservation obligatoire – 20 places par visite

Découverte du travail du lin à Quintin au 18e siècle, de la graine à la toile. La Fabrique – Atelier du Lin 1 rue des Degrés, 22800 Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Étiquettes évènement : Autres Lieu La Fabrique - Atelier du Lin Adresse 1 rue des Degrés, 22800 Quintin Ville Quintin lieuville La Fabrique - Atelier du Lin Quintin