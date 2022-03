Visite de l’atelier du crayon Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: Landes

Visite de l’atelier du crayon Lesperon, 27 avril 2022, Lesperon. Visite de l’atelier du crayon Lesperon

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-28

Lesperon Landes Vous voulez tout savoir de la fabrication du crayon de couleur en branche d’arbre ? De la mine colorée jusqu’aux origines du bois qui compose nos crayons uniques et originaux ? Visitez l’atelier du crayon ! Tout public – Enfants à partir de 5 ans – Participation libre (mais nécessaire) – Réservation conseillée – Groupe uniquement sur rendez-vous – GRATUIT Vous voulez tout savoir de la fabrication du crayon de couleur en branche d’arbre ? De la mine colorée jusqu’aux origines du bois qui compose nos crayons uniques et originaux ? Visitez l’atelier du crayon !

+33 9 67 46 93 96

